SÜDTIROL drei zinner winter night run janning magico chiar di luna

Si corre per la prima volta la Südtirol Drei Zinnen Winter Night Run in Alto Adige

L’ALV Sextner Dolomiten al lavoro per lanciare la nuova gara

Iscrizioni aperte con un massimo di 200 pettorali, ai primi 50 tariffa “speed” di 30 euro

Start dall’Hotel Waldheim sulla pista da fondo di Sesto, venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18

Se la Südtirol Drei Zinnen Alpine Run nel tempo ha fatto sognare migliaia di runner ed è ormai un’icona tra le gare di montagna più spettacolari, la prima Südtirol Drei Zinnen Winter Night Run promette di accendere la stessa magia – ma sotto le stelle, nel silenzio e nella potenza dell’inverno dolomitico, con le iconiche Tre Cime di Lavaredo che, nel cuore delle Dolomiti di Sesto in Alto Adige, danno il nome al Parco Naturale Tre Cime, riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO.

In questo scenario di rara bellezza, con le viste mozzafiato della Val Fiscalina protagonista assoluta, il comitato organizzatore ALV Sextner Dolomiten presieduto da Alfred Prenn si prepara a vivere un nuovo capitolo di sport e spettacolo con la prima edizione della Südtirol Drei Zinnen Winter Night Run, in programma venerdì 27 febbraio 2026. Una sfida podistica di 13 chilometri e 238 metri di dislivello, immersa nel cuore delle Dolomiti di Sesto in Alto Adige, tra la Val Fiscalina e le pareti imponenti di Cima Una. Si corre su una pista battuta di fino, da affrontare tranquillamente con le classiche scarpette da running. La partenza sarà allestita nell’area dell’Hotel Waldheim, per salire poi lungo la Val Fiscalina fino al Rifugio Fondovalle con una dolce ascesa, per poi ridiscendere fino a Sesto. Si partirà di sera alle ore 18 sulla pista da fondo di Sesto, mentre il tempo massimo di arrivo è stabilito per le ore 20.30, ma l’emozione durerà ben oltre, grazie all’atmosfera unica di una corsa notturna tra neve, silenzio e frontalini a disegnare un serpentone luminoso nel bianco delle Dolomiti di Sesto.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: la quota è di 30 euro per i primi 50 iscritti, quindi di 35 euro dal 51° al 100° e 40 euro per gli ultimi 100 posti, il numero massimo di partecipanti è fissato infatti a 200 atleti, mentre il termine per l’iscrizione online è mercoledì 25 febbraio o al raggiungimento del limite massimo.

I primi tre classificati per categoria riceveranno premi in natura, mentre tutti i finisher porteranno a casa la medaglia ufficiale della Südtirol Drei Zinnen Winter Night Run, simbolo di una serata da ricordare. L’evento si svolge sotto l’egida della FIDAL ed è riservato ad atleti che abbiano compiuto i 18 anni e in possesso della tessera FIDAL o di un Ente di promozione sportiva convenzionato, con tutti i dettagli specificati nel regolamento online. C’è anche la possibilità di partecipazione per gli amatori puri nella Just for Fun non competitiva, senza nessuna incombenza di tessere.

Una gara che unisce sport, natura e fascino notturno: la Drei Zinnen Winter Night Run accende l’inverno di Sesto e promette emozioni autentiche, sotto lo sguardo immobile delle Dolomiti.