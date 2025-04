Motonutica: al via il campionato moto d’acqua 2025

Prima tappa a Rimini nel weekend 3-4 maggio

Venerdì 2 maggio il pubblico avrà l’opportunità di salire in sella alle moto d’acqua, affiancato da istruttori federali, e provare l’emozione dei campioni.

Rimini, 28 aprile 2025. Partirà da Rimini, sabato 3 e domenica 4 maggio, la prima prova del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025, organizzato sotto l’egida della FIM – Federazione Italiana Motonautica e dal Club Nautico Rimini (CNR) in collaborazione con Pescare Show e Aquabike San Marino, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e “Sport Valley” e con i patrocini del CONI Emilia-Romagna e del Comune di Rimini.

Presentato questa mattina nella sede del CNR alla presenza degli Organizzatori e delle Autorità locali civili, militari e sportive, il programma della kermesse prevede gare a partire dalle 11.30 di sabato 3 maggio fino al pomeriggio di domenica 4 maggio.

I migliori piloti del panorama nazionale, giunti in riviera da ogni parte dell’Italia, e le loro spettacolari moto d’acqua, potranno essere ammirati dal pubblico dal 2 maggio in Piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera adiacente, da dove prenderanno il via per entrare nel campo di gara, posizionato nello specchio d’acqua antistante, ben visibile dal porto canale e dalla spiaggia. Le spettacolari ed acrobatiche prove della classe Free-style verranno invece eseguite in una zona posta all’interno del porto canale, davanti alla diga foranea. Numerose le categorie e classi in gara, prevista su due manches, dalle giovanili ai veterani a bordo di bolidi dai motori di diverse potenze. La disciplina sportiva della Moto d’Acqua prevede, infatti, diverse categorie: Ski, con moto guidate in piedi; Runabout, con moto più potenti guidate da seduti e che possono raggiungere velocità fino a 145 km orari; Freestyle, in cui il pilota si esibisce in figure, tuffi ed evoluzioni; Endurance dove i piloti si sfidano su resistenza e percorsi più lunghi.

Nel dettaglio, il programma prevede l’arrivo dei concorrenti, il perfezionamento delle iscrizioni e il briefing per le categorie Giovanili nella giornata di venerdì 2 maggio, mentre sabato 3 si inizierà alle 8.00 con il briefing piloti delle altre categorie, seguito alle 9.15 dalle prove libere per poi entrare nelle fasi di gara dalle 11 fino al primo pomeriggio. Stesso copione per domenica 4 maggio, con le premiazioni finali che avranno luogo 30 minuti dopo la fine dell’ultima gara.

Per i colori bianco rossi in gara, fra i seniores, Alessandro Urbinati, atleta esperto che fa parte della rosa degli istruttori dell’agonistica giovanile del Club Nautico Rimini, assieme a Luca Ferrari, già vincitore di titoli nazionali, europei, mondiali, Giovanni e Giordano Pecci. Tra gli juniores, occhi puntati sui promettenti Federico Raggini e Giacomo Morri.

Dopo due campionati mondiali di vela, ospitati negli ultimi due anni (O’Pen Skiff 2023 e Tornado 2024), il sodalizio presieduto da Gianfranco Santolini porta, quest’anno, un altro grande evento sportivo nel cuore della costa romagnola. “Un evento prestigioso, che siamo orgogliosi di poter organizzare per la terza volta (2021-2022) – sottolinea lo stesso Presidente – Ma questo è soprattutto un evento dedicato al territorio e ai giovani. Grazie infatti al sostegno di partner istituzionali e aziende della zona, ogni anno ci impegniamo a organizzare manifestazioni che avvicinino i ragazzi ai valori dello sport e alle peculiarità di ogni disciplina. Questa è, di fatto, la nostra missione da oltre 90 anni e siamo riconoscenti a tutti gli attori della macchina organizzativa e al pubblico degli appassionati di mare per l’attenzione e il seguito che non ci fanno mai mancare”.

Sulla scia della crescita del movimento motonautico (lo dimostrano i numeri di iscritti, il seguito del pubblico in presenza e sui social ma anche i titoli a livello internazionale degli atleti azzurri) e dell’impegno condiviso della FIM e del CNR di avvicinare e coinvolgere sempre più persone nelle sue diverse discipline, venerdì 2 maggio, dalle ore 16.30 alle 17.30, ragazzi e adulti avranno la possibilità di provare l’ebbrezza di guidare le moto d’acqua proprio sul circuito del Campionato Italiano in tutta sicurezza, sotto la guida degli istruttori federali (prenotazioni presso la Segreteria del CNR).

La soddisfazione di Giordano Pecci, consigliere CNR per la motonautica: “Il Club da anni promuove questo sport e anche lo scorso weekend ha organizzato un’attività promozionale sulle moto d’acqua, completamente gratuita, per far conoscere ai più giovani una disciplina emergente e adrenalinica. Venerdì 25 aprile è toccato alle moto d’acqua, messe a disposizione dei curiosi, che hanno potuto fare delle prove nel campo di addestramento in uso al sodalizio, sotto la guida dei nostri istruttori federali. La stessa esperienza si potrà fare alla vigilia delle gare sul percorso del Campionato italiano. Nei prossimi weekend si potrà inoltre fare l’esperienza di guida sui gommoncini con motore da 15cv, specialità della motonautica riservata ai più piccoli, 8/12 anni che per l’occasione potranno cimentarsi su un vero circuito di gara e avere l’emozione di guidare un gommone con un istruttore FIM al loro fianco”.

“Con il Campionato Italiano Moto d’Acqua, oltre a offrire uno spettacolo agonistico, vogliamo dare a tutti l’opportunità di avvicinarsi alla motonautica non solo come spettatori, ma vivendo un’esperienza diretta in acqua. L’attività organizzata a Rimini rientra perfettamente nella nostra visione di sviluppare la motonautica anche come sport di base, in linea con gli obiettivi condivisi con Sport e Salute. Crediamo che per coinvolgere nuovi appassionati sia fondamentale far vivere il mare e le sue potenzialità, permettendo soprattutto ai giovani di provare in prima persona l’emozione della navigazione in sicurezza. Questo evento rappresenta un passo importante verso una motonautica più inclusiva e accessibile a tutti.” ha affermato il Presidente della FIM Giorgio Viscione.