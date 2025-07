Amichevole: Halles Verona – Rappresentativa Dilettanti Verona 6-0

i è conclusa 6-0 Hellas Verona-Top 22 Dilettanti Verona, prima amichevole del ritiro dei gialloblù del centro sportivo ‘La Pineta’ di Folgaria. Primo test positivo per i ragazzi di mister Paolo Zanetti, che hanno realizzato sei reti totali – tre per tempo – contro la formazione rappresentativa dilettanti di Verona. Naracatori: Dailon Livramento, autorete di Beghin, Amin Sarr. Richi Agbonifo, Junior Ajayi e Davide De Battisti. Appuntamento a domenica 20, ore 17.30, per la seconda amichevole del ritiro con il Rovereto, che si disputerà al centro sportivo ‘La Pineta’ di Folgaria.