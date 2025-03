Carlos Augusto ha sbloccato il big match contro l’Atalanta con un colpo di testa: “Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra, sapevamo che era difficile questo match. Siamo entrati cattivi e concentrati, il successo è per i tifosi”. Il gol è arrivato da corner: “Ringrazio Calhanoglu per l’assist, lavoriamo tanto sui piazzati in settimana”.