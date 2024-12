Napoli, Conte: ” il turnover? Lo dovevamo fare”

Dopo la sconfitta con la Lazio e l’eliminazione dalla Coppa Italia, Antonio Conte mastica amaro, ma difende la scelta del maxi-turnover. “La delusione c’è per il fatto di essere usciti da una competizione e dobbiamo essere arrabbiati – ha detto ai microfoni di SportMediaset il tecnico del Napoli -. Sapevamo che la scelta di questo turnover poteva portare dei rischi, ma dovevamo testare i calciatori che giocano meno e fare delle valutazioni”.

“La partita è stata comunque equilibrata per quanto riguarda le statistiche – ha continuato Conte analizzando la gara da un punto di vista tattico -. Dovevamo fare più attenzione sui gol concessi. Il terzo gol a inizio secondo tempo ci ha totalmente tagliato le gambe. Abbiamo concesso tre gol e potevamo farne qualcuno in più in determinate situazioni”.