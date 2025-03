Ligue-1, risultati 24^ giornata

Il PSG viaggia come il vento in Ligue-1. I parigini hanno sconfitto 4-1 il Lille. Il Marsiglia rimane al secondo posto distante a- 13 PUNTI dai parigini , dopo la vittoria 2-0 in casa contro il Nantes

Giornata Nº 24 Data Incontro Risultato 28/02/2025 Monaco Reims 3 0 01/03/2025 St.Etienne Nizza 1 3 01/03/2025 Lens Le Havre 3 4 01/03/2025 Parigi SG Lille 4 1 02/03/2025 Lione Brestois 2 1 02/03/2025 Montpellier Rennes 0 4 02/03/2025 Auxerre Strasburgo 0 1 02/03/2025 Angers Tolosa 0 4 02/03/2025 Marsiglia Nantes 2 0

LA CLASSIFICA