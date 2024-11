Francia , Deschamps:”contro l’Italia sappiamo cosa dobbiamo fare”

Didier Deschamps ha un peso sullo stomaco: lo 0-0 contro Israele e contro l’Italia nella sfida di San Siro nell’ultimo matcj del gruppo 2 ,intende cancellare l’opaca prova precedente”Nel ranking Fifa siamo secondi, siamo semifinalisti dell’Europeo. In Nations League ho deciso di far giocare i più giovani e di certo non è andata come speravamo. Ma siamo qui, siamo vivi, tutte le partite sono importanti e anche se siamo qualificati sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci saranno dei cambi di formazione, ho bisogno di vedere dei giocatori”.