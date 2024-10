F1 super Ferrari !Ad Austin doppietta delle Rosse: vince Lecclerc , secondo Sainz

Grande prova della Ferrari con i due piloti Leclerc e Sainz , rispettivamente primo e secondo sotto la bandiera a scacchi del Gran Premio degli Stai Uniti .

Ad Austin in Texas , le due Rosse hanno dettato ‘legge’ nel Gran Premio Stati Uniti. Oltre che aver disputato una gara perfetta , Leclerc e Sainz hanno mostrato grande tecnica abbinata alla potenza espressa nei cavalli dei due motori delle due Rosse. Ha vinto Charles Leclerc , davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz.Terzo posto per Max Verstappen che usufruisce della penalità comminata a Norris per riprendersi la terza posizione.

L’ordine d’arrivo del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Ferrari) +8.562

Max Verstappen (Red Bull Racing) +19.412

Lando Norris (McLaren) +20.354*

Oscar Piastri (McLaren) +21.921

George Russell (Mercedes) +56.295

Sergio Perez (Red Bull Racing) +59.072

Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) +62.957

Liam Lawson (Racing Bulls) +70.563

Franco Colapinto (Williams) +71.979

Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +79.782

Pierre Gasly (Alpine) +90.558

Fernando Alonso (Aston Martin) 1L

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1L

Lance Stroll (Aston Martin) 1L

Alexander Albon (Williams) 1L

Valtteri Bottas (Kick Sauber) 1L

Esteban Ocon (Alpine) 1L

Zhou Guanyu (Kick Sauber) 1L

Lewis Hamilton (Mercedes) ritirato

*5 secondi di penalità

La classifica piloti aggiornata del Mondiale F1

Max Verstappen (Red Bull) 354 punti

Lando Norris (McLaren) 297

Charles Leclerc (Ferrari) 275

Oscar Piastri (McLaren) 247

Carlos Sainz (Ferrari) 215

Lewis Hamilton (Mercedes) 177

George Russell (Mercedes) 167

Sergio Perez (Red Bull) 150

Fernando Alonso (Aston Martin) 62

Nico Hulkenberg (Haas) 29

Lance Stroll (Aston Martin) 24

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

Alexander Albon (Williams) 12

Kevin Magnussen (Haas) 8

Pierre Gasly (Alpine) 8

Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

Esteban Ocon (Alpine) 5

Franco Colapinto (Williams) 5

Liam Lawson (Racing Bulls) 2

Guanyu Zhou (Sauber) 0

Valtteri Bottas (Sauber) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

La classifica costruttori aggiornata del Mondiale F1

McLaren 544 punti

Red Bull 504

Ferrari 496

Mercedes 344

Aston Martin 86

Haas 38

Racing Bulls 36

Williams 17

Alpine 13

Sauber 0