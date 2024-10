Serie A: Roma-Inter 0-1, decide Lautaro, nerazzuri in scia al Napoli

Nel posticipo serale nella ottava giornata di Serie A, l’Inter ha battuto la Roma 1-0 centrando la terza vittoria consecutiva in campionato e restando in scia del Napoli capolista a -2 punti.

Una bella partita , appssionante quella dell’Olimpico . I nerazzurri perdono subito Calhanoglu e Acerbi per infortunio, la Roma sfiora il vantaggio: cross di peppegrini , Sommer sbaglia , con la palla che centra il palo. rischiando Nella ripresa la giocata decisiva è arrivata al 60′: sfruttando una palla persa di Zalewski, l’Inter ha colpito in contropiede con la ripartenza di Frattesi chiusa da Lautaro per la rete decisiva.

LA PARTITA

IL TABELLINO

ROMA-INTER 0-1

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini , Ndicka , Angelino (33′ st Hermoso ); Celik, Kone (18′ st Pisilli ), Cristante (33′ st Le Fée ), Zalewski (26′ st Baldanzi ); Dybala (33′ st Soulé ), Pellegrini ; Dovbyk . A disp.: Ryan, Marin, Sangaré, Hummels, Abdulhamid, Dahl, Paredes, Shomurodov. All.: Juric .

Inter (3-5-2): Sommer ; Pavard , Acerbi 6(27′ De Vrij), Bastoni (26′ st Bisseck); Darmian (26′ st Dumfries ), Barella , Calhanoglu (12′ Frattesi 6), Mkhitaryan , Dimarco ; Lautaro (26′ st Correa ), Thuram . A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Palacios, Carlos Augusto, Berenbruch, Taremi, Arnautovic. All.: S. Inzaghi .

Arbitro: Massa

Marcatori: 15′ st Lautaro

Ammoniti: Cristante, Pisilli (R); Barella, Darmian, Correa, all. S. Inzaghi (I)