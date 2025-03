Patrick Vieira si gode la vittoria 2-1 contro il Lecce , promo anticipo della 29^ giornata Serie A. Il tecnico francese al ternine del match ha commentato: “Sono molto soddisfatto, era importante per noi iniziare la partita bene e l’abbiamo fatto. Il pubblico è stato fantastico, così come l’atmosfera che hanno creato, questa squadra merita di stare in Serie A e stasera abbiamo fatto un passo avanti. Tutti i giocatori sopraturtto Miretti sono stati bravissimi sul piano dell’atteggiamento”.