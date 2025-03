Giampaolo:”nel finale dovevamo sfruttare meglio Banda”

Il Lecce di Marco Giampaolo ha incassato la quarta scofitta consecutiva contro il genoa , match ternonato 2-1 a favore del Griìfone. Il tecnico salentino ai microfono Sky Sport:” È una sconfitta che pesa. Sono arrabbiato per il primo tempo, perché questo è un campo difficile ma l’abbiamo compromessa troppo nel finale del primo tempo. Bisogna fare meglio. Arrivavamo sempre un po’ in ritardo rispetto al Genoa, qualche errore l’abbiamo commesso sicuramente. Per mettere in difficoltà l’avversario bisogna capire che si deve giocare di più”.