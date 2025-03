Simone Inzaghi dopo l’1 a 1 coontro il Napoli del Maradona “E’ stata una partita difficile, primo tempo equilibrato poi nel secondo loro sono cresciuti e abbiamo avuto dei problemi. Il Napoli è un avversario di valore e loro erano anche più freschi quindi ci hanno messo in difficoltà. Sul gol dovevamo essere più bravi”, non dovevamo permettere a Lobotka di entrare in area”.