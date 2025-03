Udinese, Runjaic:” vittoria meritata”

Kosta Runjaic si ode la vittoria della sua Udinese contro il Parma: “Abbiamo giocato molto bene e controllato la partita, abbiamo avuto un buon possesso palla. Abbiamo messo pressione sugli avversari grazie al nostro possesso palla. Non abbiamo creato tanto ma abbiamo dominato la gara. Nel secondo tempo non siamo stati sullo stesso livello ma comunque è stata una partita intensa. Siamo contenti dei 39 punti, è una stagione dura in cui abbiamo lavorato molto. Vogliamo rimanere concentrati e continuare così. Il nostro obiettivo è fare più punti possibili”.