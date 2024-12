Baroni:”Bella partita, giocata bene come volevamo”

Marco Baroni e la sua Lazio centrano il bis, dopo la vittoria in Coppa Italia , , i biancocelesti si prendono ‘intera posta a casa del Napoli, grazie al gol di Isaksen. (Foto: Fraioli)

Marco Baroni non ha nascosto la sua soddisfazione. “Bella partita, giocata bene come volevamo. Quelle di oggi per noi sono delle prove, degli esami. Vogliamo partite difficili, avversari difficili per alzare il nostro livello per essere sempre più competitivi. Complimenti alla squadra, a chi è partito e a chi è entrato dopo. Noi da parte di questi ragazzi da subito abbiamo visto grande disponibilità, ci autoalimentiamo perché è un gruppo che lavora”