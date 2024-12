Conte:” i ragazzi hanno dato tutto,. non c’è delusione”

Il Napoli perde la testa della classifica, dopo la sconfitta interna 1-0 contro la Lazio. Nel post-partita Antonio Conte non polemizza ma guarda positivo: i ragazzi hanno dato tutto . Dobbiamo migliorare negli ultimi trenta metri”. Quanto visto oggi ci ha detto che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta – ha aggiunto il tecnico salentino.” Forse in futuro ci saranno altri inciampi, ma voglio vedere, come oggi, una squadra aggressiva e mai doma. Ma negli ultimi trenta metri dobbiamo avere più qualità”.

Foto: Fraioli