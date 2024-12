Serie A: Napoli-Lazio 0-1. Isaksen gela il Maradona

Ne l posticop della 15? giornata , la lazio batte il napoli 1-0 . Azzurri che svivolano al secondo posto dietro l’Atalanta.Foto: Fraioli

Conte schiera i titolarissimo: tra i pali Meret. La difesa a quattro, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Buongiorno al centro. In mediana Lobotka in cabina di regia, ai lati Anguissa e McTominay. Attacco guidato da Lukaku con Politano e Kvaratkshelia ai lati.

La Lazio orfana di Rovella squalificato , con Dia e Castellanos in attacco. Ritorno di Gila e Romagnoli al centro della difesa , Isaksen lungo la fascia destra.

Parte forte il Napoli , e con McTomynae , lo scozzese si libera al tiro , Provedel responge.Dopo i paricoloscampato la lazio prende il controllo della partita con il solito palleggio e con Isaksen impegna Meret im una difficile deviazione.

Funzione bene l’asse di destra Politano-Di Lorenzo , però i cross in area non sono pericolosi e tutti preda di Provedel e della difesa biancoceleste. Prima del riposo calcio di punizione dal limite Kvara l’incrocio dei pali.

Si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con la clamorosa traversa di Dele-Bashiru (51′). Il Napoli soffre le ripartenze della Lazio , c’è un buco a centrocampo : Lobotka non è in grande serata , con Oliveira che soffre la velocità di Isaksen . Al 79′ il Napoli sfiora il vantaggio con Anguissa , il colpo di testa , bacia il palo e si perde sul fonso. venti minuti dopo il colpo di testa di Anguissa bacia il palo. Al 79′ la Lazio psblocca il risultato: Noslin protegge la palla e lancia Isaksen , il danese controlla di destro , evita Oliveira e rientra e con un grande sinistro a giro che buca Meret .Conte si gioca il tutto per tutto inserisce anche Raspadori e Simeone dopo Neres, ma non è serata.

IL TABELLINO

NAPOLI-LAZIO 0-1

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6, Buongiorno 6,5, Olivera 5; McTominay 5,5 (37′ st Raspadori sv), Lobotka 5 (37′ st Gilmour sv), Anguissa 6 (47′ st Folorunsho sv); Politano 6 (31′ st Neres 5,5), Lukaku 4,5 (47′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 5. A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Spinazzola, Zerbin, Ngonge. All.: Conte 5

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 7, Romagnoli 6 (16′ st Patric 6), Nuno Tavares 6,5 (47′ st Gigot sv); Dele-Bashiru 6,5, Guendouzi 6; Isaksen 7 (47′ st Lazzari sv), Dia 5 (27′ st Pedro 6), Zaccagni 6; Castellanos 5,5 (27′ st Noslin 6,5). A disp.: Mandas, Furlanetto, Bordon, Castrovilli, Tchaouna. All.: Baroni 7

Arbitro: Colombo

Marcatori: 34′ st Isaksen (L)

Ammoniti: Dia (L), Guendouzi (L), McTominay (N), Rrahmani (N), Castellanos (L)