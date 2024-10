Leclerc: ” ho fatto una gran partenza”

“Tutto ha funzionato alla perfezione” , così Charles Leclerc dopo la vittoria al Gran premio degli Stati Uniti, intervistato dall’ex pilota inglese Jenson Button.

“Non è stato un weekend facile. Abbiamo faticato a trovare il feeling ma per la gara sapevamo di essere in vantaggio-à ha aggiunto il pilota monegasco. “Ho fatto una gran partenza, decisamente migliore di quella della Sprint, quando avevo sbagliato. È stata una specie di scommessa vincente. Ora puntiamo al titolo Costruttori, non siamo lontani dalla vetta, dobbiamo continuare così anche nei prossimi due GP di questo trittico.