Fiorentina il dg Ferrari:”Bove ha convinto i companni a giocare mercoledì

“Siamo molto più tranquilli rispetto a ieri. Bove stamattina chi abbiamo parlato , lui è sveglio e lucido, Rimaniano in attesa di ulteriori notizie mediche. La situazione deve rimanere ovviamente sotto controllo anche nelle prossime giornate, ma il ragazzo sta bene”. Lo ha detto Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, parlando con i giornalisti all’uscita dell’ospedale di Careggi dove ha fatto visita al 22enne centrocampista. Bove è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì, quindi mercoledì scenderemo in campo. C’è voglia di ritornare a vivere in fretta grazie anche all’entusiasmo di Edoardo” per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli a Firenze.