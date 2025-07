Udinese: Okoye squalificato per due mesi

E’ arrivato il verdetto della giustizia sportiva: Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è stato squalificato per due mesi. Esclusa l’ipotesi di combine, lo stop è arrivato per essere venuto meno al “generico principio di lealtà” (art. 4 del Codice di Giustizia sportiva federale). La sanzione scatterà a decorrere dall’inizio della prima competizione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026. Okoye dunque salterà l’esordio in Coppa Italia e sei partite di Serie A. Il nigeriano potrà tornare a difendere i pali dei friulani dal 19 ottobre, quando l’Udinese giocherà in trasferta contro la Cremonese.

L’estremo difensore della squadra friulana era stato deferito con l’accusa di illecito sportivo dopo una presunta combine per essersi fatto ammonire volontariamente nel corso di Lazio-Udinese, disputatosi a Roma l’11 marzo 2024, generando un flusso anomalo di scommesse. Tutte le accuse però sono cadute.