Europa League: oggi in campo Roma e Lazio

Torna l’Europa League .



La Roma è la prima delle italiane a scendere in campo oggi nella 4ª giornata di Europa League: alle 18:45 l’Union Saint-Gilloise. Lazio in campo alle 21 con il Porto.

Union Saint-Gilloise–Roma e Lazio–Porto sono le partite di oggi che vedono le italiane impegnate nella quarta giornata della fase a girone unico di Europa League. I giallorossi giocano alle 18:45 sul campo dei belgi, alle 21 i biancocelesti ospitano una delle squadre più blasonate della Coppa all’Olimpico.

Ecco le gare di oggi:ore 18:45 – Eintracht Francoforte-Slavia Praga (Sky, Now)

ore 18:45 – Bodø/Glimt -Qarabağ (Sky, Now)

ore 18:45 – FCSB-Midtjylland (Sky, Now)

ore 18:45 – Galatasaray-Tottenham (Sky, Now)

ore 18:45 – Elfsborg-Braga (Sky, Now)

ore 18:45 – Nizza-Twente (Sky, Now)

ore 18:45 – Olympiacos-Rangers (Sky, Now)

ore 18:45 – Ludogorets-Athletic Club (Sky, Now)

0re 18:45 – Union SG-Roma (Sky, Now)

ore 21 – Ajax-Maccabi Tel Aviv (Sky, Now)

ore 21 – AZ Alkmaar-Fenerbahçe (Sky, Now)

ore 21 – Dinamo Kiev-Ferencváros (Sky, Now)

ore 21 – RFS-Anderlecht (Sky, Now)

ore 21 – Viktoria Plzeň-Real Sociedad (Sky, Now)

ore 21 – Manchester United-PAOK (Sky, Now, TV8)

ore 21 – Lazio-Porto (Sky, Now)

ore 21 – Hoffenheim-Lyon (Sky, Now)