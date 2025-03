Liga- risultati 28^ giornata

Colpo del Barcellona nella 28a di Liga, i Blaugrana stendono 4-2 l’Atletico Madrid in rimonta. Colchoneros avanti 2-0 con Alvarez e Sorloth, poi Lewandowski, Yamal e la doppietta di Ferran Torres regalano i tre punti a Flick. Vincono in trasferta l’Athletic Bilbao (1-0 a Siviglia), il Betis (3-2 in rimonta sul Leganes) e il Getafe (2-1 ribaltando il risultato in casa dell’Osasuna). Rayo Vallecano-Real Sociedad finisce 2-2.

Risultati

Giornata Nº 28 Data Incontro Risultato 14/03/2025 Las Palmas Alaves 2 2 15/03/2025 Valladolid Celta Vigo 0 1 15/03/2025 Maiorca Espanyol 2 1 15/03/2025 Villarreal Real Madrid 1 2 15/03/2025 Girona Valencia 1 1 16/03/2025 Leganés Betis 2 3 16/03/2025 Siviglia Athletic Bilbao 0 1 16/03/2025 Vallecano Real Sociedad 2 2 16/03/2025 Osasuna GETAFE 1 2 16/03/2025 Atl.Madrid Barcellona 2 4

CLASSIFICA