Ligue 1- risultati 26^ giornata

La lotta al titolo in Ligue 1 si chiude virtualmente nel Classique del Parco dei Principi: il Psg batte 3-1 il Marsiglia e si porta a +19 sul secondo posto a otto giornate dalla fine. A decidere la supersfida sono Dembélé, a segno al 17′, Mendes (42′) e Lirola, protagonista di un autogol al 76′. Inutile, per l’OM, il momentaneo 2-1 di Gouiri (51′). Poker del Lione, che batte 4-2 il Le Havre, lo Strasburgo supera 2-1 il Tolosa.

Montpellier e Saint-Etienne non è stata completata a causa di incidenti avvenuti allo stadio al minuto 60, quando il Saint-Etienne era in vantaggio per 2-0.

Giornata Nº 26 Data Incontro Risultato 14/03/2025 Nizza Auxerre 1 1 15/03/2025 Nantes Lille 1 0 15/03/2025 Angers Monaco 0 2 15/03/2025 Lens Rennes 1 0 16/03/2025 Lione Le Havre 4 2 16/03/2025 Montpellier St.Etienne 16/03/2025 Brestois Reims 0 0 16/03/2025 Strasburgo Tolosa 2 1 16/03/2025 Parigi SG Marsiglia 3 1

CLASSIFICA