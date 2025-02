Volley Superlega maschile, risultati 19/esima giornata

Nella diciannovesima giornata di Superlega maschile vince concedendo un set Perugia, corsara 3-1 sul campo di Grottazzolina. Dopo il 25-17 del primo parziale la Sir Safety si arrende 23-25 nel secondo set, tornando a spingere con il 25-16 del terzo per poi chiudere con il 25-23. Cade invece Civitanova, che con lo stesso punteggio va ko a Modena. Dopo il 25-20 e 25-21 nei primi due set la Lube sembra poter rimontare con il 25-22 del terzo, ma nel quarto parziale la Valsa Group reagisce e chiude 25-19. Verona regola facilmente Monza 3-0 (25-18, 25-20, 25-21), mentre serve il tie-break a Cisterna per imporsi 3-2 a Taranto (23-25, 25-23, 25-23, 22-25, 15-11). La rimonta nel quarto set premia Milano, che dal rischio tie-break riesce a chiudere 3-1 e vincere in casa contro Padova (27-25, 22-25, 25-22, 27-25).

CLASSIFICA

Sir Susa Vim Perugia 48 Itas Trentino 45* Cucine Lube Civitanova 39* Gas Sales Bluenergy Piacenza 36 Rana Verona 33 Allianz Milano 33 Valsa Group Modena 22 Cisterna Volley 21* Yuasa Battery Grottazzolina 17 Sonepar Padova 15* Gioiella Prisma Taranto 14 Mint Vero Volley Monza 13

Le prime otto accederanno ai playoff, mentre l’ultima classificata retrocederà in serie A2.

*una partita in meno