Brooks Running conquista due medaglie di bronzo ai Mondiali Trail 2025 di Canfranc

Un weekend significativo per il Team Brooks in Spagna: due podi con Anna Gibson, nella Vertical Race, e Oria Liaci, nella Classic Up & Down.

Una prestazione corale di alto livello, grazie a una squadra record di 21 atleti in gara

Milano, 30 settembre 2025 – Dal 25 al 28 settembre si sono svolti i Trail World Championships 2025 a Canfranc, un evento attesissimo che ha radunato i migliori specialisti del mondo su percorsi spettacolari nel cuore dei Pirenei. In un’edizione dal livello tecnico altissimo, Brooks Running si è distinta per partecipazione e risultati: con una squadra record di 21 atleti al via, il brand ha confermato la solidità e la crescita del proprio progetto sportivo conquistando due medaglie di bronzo e numerosi piazzamenti di rilievo nel corso delle quattro intense giornate di gara.

Le atlete Anna Gibson e Oria Liaci hanno brillato con due gare di grande spessore: Gibson ha conquistato il bronzo nella Vertical Race, su un tracciato breve ma estremamente impegnativo di 6 km con 1000 metri di dislivello, dimostrando grande potenza e controllo. Oria Liaci, invece, ha centrato il terzo posto nella Classic Up & Down Elite, una gara di 14 km con 800 metri di dislivello, in cui ha messo in mostra forza, tenacia e determinazione, lottando fino alla fine per la seconda posizione.

Comunque, tante prestazioni distinte nelle varie competizioni per gli atleti del Team Brooks, a partire dalla Vertical Race di giovedì 25 settembre che, oltre al podio di Anna Gibson, ha visto le ottime prove di Oria Liaci (17ª in questa gara), Hillary Allen (29ª) e Sydney Petersen (31ª). Tra gli uomini, Remi Leroux 23° e Alex Garcia 29°.

Nello Short Trail di venerdì 26 settembre, su un tracciato tecnico di 45 km e 3500 m di dislivello, Roberto Delorenzi si è distinto per una gara smart in rimonta, conquistando l’11° posto assoluto. Importante piazzamento anche per l’atleta del Team Brooks Italia, Daniel Pattis che ha tagliato il traguardo al 15° posto. Nella stessa distanza, Pierre Galbourdin ha chiuso 22°, mentre tra le donne, buona prova per Cecilia Basso, che ha terminato al 31° posto.

La gara regina, il Long Trail di sabato 27 settembre, ha visto la partecipazione di ben sei atleti Brooks su un tracciato di 81 km con 5500 m di dislivello, descritto da molti runner come “il più bello mai corso in un mondiale”. Tobias Baggenstos ha siglato un solido 27° posto, seguito da Luke Grenfell Shaw (30°), Alex Hutter (48°) e Mathieu Delpeuch (68°), rallentato da problemi fisici. Nonostante la fatica della Vertical, Hillary Allen ha chiuso anche questa gara, al 69° posto. Ritiro purtroppo per Mireia Pons a causa di un infortunio.

Nella giornata di domenica 28 settembre, l’evento si è chiuso con la Classic Up & Down, un tracciato di 8 km per la categoria U20 e 14 km per la gara Elite. Negli U20, da sottolineare il debutto promettente di Oscar Cransac (20°), mentre nella gara Elite femminile, oltre allo splendido podio di Oria Liaci, il Team Brooks ha piazzato 3 atlete in top 20: Anna Gibson (13ª), Courtney Coppinger (14ª) e Alice Gaggi (19ª). Anche nella gara Elite maschile gli atleti Brooks hanno saputo farsi valere con ottime prestazioni: Taylor Stack (12°), Alex Garcia (13°), Remi Leroux (20°), Jules Barriod (50°).

Un’edizione dunque davvero significativa, che ha visto il Team Brooks tra i protagonisti per spirito di squadra, determinazione e qualità atletica. Due bronzi, tanti piazzamenti nella top 20, e soprattutto la consapevolezza di avere una squadra sempre più ampia e solida, capace di competere ai massimi livelli in diverse specialità.

“È stato un weekend intenso e ricco di soddisfazioni per Brooks e siamo davvero orgogliosi delle prestazioni dei nostri atleti internazionali” – ha commentato Martina Fogagnolo, Marketing Manager di Brooks Running Italia. “Tutti hanno affrontato ogni gara con grande impegno, forza e lucidità, dando prova non solo di preparazione atletica, ma anche di grande maturità e capacità di adattamento ai diversi percorsi. Questi risultati sono il frutto dell’impegno quotidiano e della passione che da sempre ci unisce. Vedere così tanti atleti Brooks in un contesto mondiale è motivo di orgoglio e una spinta a continuare in questa direzione.”