Grazie ad una doppietta di Giulia Galli la Nazionale Under 17 femminile ha battuto 2-1 le campionesse in carica della Spagna a Torshavn (Isole Fær eer) e si é qualifica – dopo undici anni – per le semifinali dell’Europeo. Una vittoria che vale automaticamente anche l’accesso al prossimo Mondiale di categoria, in programma dal 17 ottobre in Marocco.