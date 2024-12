Inter, Thuram:”Parma è una città speciale per me”

Dopo la vittoria dell’Inter 3-1 contro il parma , Marcus Thuram ai microfoni Dazn:” gli insegnamenti di Lautaro e Arnautovic che mi aiutano a migliorare. Il Parma per me è una squadra speciale, come per la mia famiglia. Sono nato quando papà giocava nel Parma, e la città è speciale per me. Questa squadra ha un posto nel cuore di mio padre e per me giocare contro i gialloblù è un po’ strano ma sono contento di aver segnato e di aver vinto questa partita. Sono contento, soprattutto del fatto che l’Inter vinca.”