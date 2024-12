Fikayo Tomori non esclude l’obiettivo che la squadra debba migliorarsi nella fase difensiva , dopo la netta vittoria (6-1) contro il Sassuolo: “Uno dei nostri obiettivi è subire meno gol. Adesso stiamo difendendo meglio come squadra, anche come linea difensiva – ha confessato Tomori -. Abbiamo preso un gol oggi, ma stiamo andando meglio per andare avanti”