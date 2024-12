Serie B: Pisa rirpeso dal Cosenza. Lo Spezia cade a Palermo. Frosinone batte il Cesena

Nella quindicesima giornata di Serie B frena il Pisa non va oltre il 2-2 contro il Cosenza. All’Arena Garobaldi Stadio Anconetani i toscani si fanno rirpendere dai calabresi. Marin sbaglia il calcio di rigore del possibioe 3-0. Battuta d’arresto anche per lo Spezia, che cade 2-0 a Palermo con le reti di Baniya e l’autogol di Wisiniewski. Punti importanti in chiave salvezza per il Frosinone, che supera il Cesena nel rocambolesco 3-2 dello Stirpe.

SERIE B, 15ª GIORNATA

Reggiana-Sassuolo 0-2

Venerdì 29 novembre

45’+1 Thorstvedt, 77′ Mulattieri

Sabato 30 novembre

Brescia-Bari 1-1

1’ Galazzi (Br), 23’ Dorval (Ba)

Cittadella-Juve Stabia 2-2

21’ Amatucci (C), 31’ Candellone (J), 37’ Folino (J), 45’+3’ rig. Pandolfi (C)

Sampdoria-Catanzaro 3-3

42’ Sekulov (S), 52’, 65’ rig., 71’ Iemmello (C), 58’ rig. Tutino (S), 90’ Leonardi (S)

SudTirol-Cremonese 0-4

3’ Bonazzoli, 47’ Vazquez, 71’ Collocolo, 78’ De Luca

17.15 Mantova-Modena 0-0

Domenica 1 dicembre

Frosinone-Cesena 2-1

30′ Ambrosino (F), 38′ [rig.] Shpendi (C), 45′ Canotto (F), 60′ [rig.] Marchizza (F), 80′ Curto (C)

Palermo-Spezia 1-0

35′ Baniya (P), 65′ aut. Wisniewski (P)

Pisa-Cosenza 2-2

5′ Lind (P), 26′ Piccinini (P), 72′ Mazzocchi (C), 90’+2 Fumagalli (C)

Oggi, ore 17:15

Salernitana-Carrarese

Classifica Serie B

Sassuolo 34

Pisa 31

Spezia 30

Cremonese 24

Cesena 22

Bari 21

Palermo 21

Brescia 19

Juve Stabia 19

Mantova 18

Catanzaro 17

Sampdoria 17

Modena 16

Carrarese 16*

Cosenza 16 **

Reggiana 15

Salernitana 13*

Südtirol 13

Cittadella 13

Frosinone 13

* una gara in meno

** quattro punti di penalizzazione.