Di Francesco:” sono stufo degli episodi contro di noi”

E’ una vera furia Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky dopo l’1-1 tra il suo Venezia e il Torino:”Gli episodi, ancora una volta, sono stati sfavorevoli sempre nella stessa direzione, cioè è la nostra – le parole del tecnico dei lagunari in riferimento al penalty assegnato al Toro -. Idzes dove dovrebbe mettere le mani? Avevamo detto che i ‘rigorini’ non si danno, e invece questi vengono assegnati. Viene designato un arbitro internazionale come Sozza, ma la gestione della partita è stata completamente da rivedere”.