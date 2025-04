Genoa Viera:” l’obiettivo è finire il campionato più in alto possibile”

Dobbiamo capire tutti che giochiamo anche per il nostro futuro per portare la società ad un altro livello. Non possiamo mollare”. Così il tecnico del Genoa Patrick Vieira alla vigilia della trasferta di Verona. “Loro sono una squadra fisicamente forte, hanno due attaccanti davanti che lavorano per la squadra. Dobbiamo essere concentrati, è importante per noi confermare la bella prestazione fatta contro l’Udinese”.