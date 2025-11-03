Sfondo scuro Sfondo chiaro
Roma , Svilar:" non abbiamo raccolto nessun punto dopo una prestazione positiva"
Milan , Maignan:”Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare”

Novembre 3, 2025
scritto daRedazione

Mike Maignan ha parato un calcio di rigore a Paulo Dybala , evitando alla Roma di pareggiare . Il portiere rossonero ha commentato così il match ai microfoni di Dazn: “Che cosa significa questa vittoria? Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così insieme possiamo solo che fare risultati positivi”.

Novembre 3, 2025
scritto daRedazione
Roma , Svilar:" non abbiamo raccolto nessun punto dopo una prestazione positiva"

Novembre 3, 2025

Napoli, Gilmour e Spinazzola affaticamento muscolare