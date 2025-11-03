Milan , Maignan:”Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare”

Mike Maignan ha parato un calcio di rigore a Paulo Dybala , evitando alla Roma di pareggiare . Il portiere rossonero ha commentato così il match ai microfoni di Dazn: “Che cosa significa questa vittoria? Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così insieme possiamo solo che fare risultati positivi”.