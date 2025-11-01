Genoa: chiuso il rapporto di lavoro col diesse Marco Ortolini

“Il Genoa CFC comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini. Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025. La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono”.