Basket Serie A: Virtus corsara a Milano

La 10a giornata della Serie A di basket La Dolomiti Energia Trento, continua la sua marcia e centra la decima vittoria su dieci march. :Ford trascina la capolista con 25 punti e i trentini sconfiggono 119-110 Scafati. Il big match è tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, e sorride alle V nere: la prima in campionato del post-Banchi viene vinta 82-73 in trasferta. Brescia supera Trieste (69-65) e resta seconda coi felsinei, successi esterni per Reggio Emilia e Sassari.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 73-82

EA7 Emporio Armani Milano- Virtus Segafredo Bologna 73-82 (22-24, 42-53, 53-66)

EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 5 (1/5, 1/4, 0/2 tl), Gillespie 5 (2/4 da 2, 1/2 tl), Shields 9 (2/4, 1/5, 2/2 tl), Mirotic 21 (3/8, 4/9, 3/3 tl), Ricci 8 (2/4 da 3, 2/2 tl); Dimitrijevic (0/1 da 3), LeDay 10 (2/4, 1/1, 3/3 tl), Brooks 10 (2/2, 2/8), Tonut, Flaccadori 3 (0/1, 1/1), Diop 2 (1/2 da 2). N.e. Caruso. All. Messina.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7 (1/4, 1/2, 2/3 tl), Morgan 7 (3/6, 0/2, 1/2 tl), Clyburn 12 (3/6, 1/5, 3/4 tl), Grazulis 3 (1/2 da 3), Shengelia 19 (5/10, 1/2, 6/8 tl); Belinelli 9 (1/2, 2/5, 1/1 tl), Hackett 8 (0/3, 2/3, 2/3 tl), Zizic 12 (6/8 da 2), Pajola 3 (0/1, 0/2, 3/4 tl), Polonara 2 (1/1, 0/2). N.e. Diouf, Akele. All. Jakovljevic.

GIVOVA SCAFATI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 110-119

GIVOVA SCAFATI-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 110-119 (30-31, 59-60, 82-88)

Givova Scafati: R. Gray 28 (9/14, 1/5, 7/7 tl), Akin 4 (1/3, 2/2 tl), Pinkins 20 (5/5, 1/3, 7/8 tl), Cinciarini 13 (2/3, 0/3, 9/11 tl), Stewart 34 (6/7, 6/7, 4/5 tl); Zanelli 2 (0/1 da 3, 2/2 tl), Sorokas 5 (2/4, 0/1, 1/2 tl), Mcrae 2 (1/1), Ulaneo 2 (1/2), Miaschi (0/1 da 3). N.e. Sangiovanni, Greco. All. Pilot

Dolomiti Energia Trentino – Ellis 13 (3/6, 2/4, 1/2 tl), Cale 17 (3/4, 3/6, 2/2 tl), Pecchia 7 (2/3, 1/3 da 3), Lamb 18 (3/5, 3/4, 3/3 tl), Bayehe 6 (3/6); Ford 25 (8/12, 2/5, 3/3 tl), Niang 6 (3/4, 0/1 da 3), Forray 5 (1/1, 1/2 da 3), Zukauskas 22 (5/6, 4/7 da 3). N.e. Badalau. All. Galbiati

PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 65-69

PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 65-69 (17-14, 26-35, 34-53)

Pallacanestro Trieste – Uthoff 15 (2/7, 2/3, 5/6 tl), Brooks 7 (0/3, 2/6, 1/2 tl), Johnson 5 (2/6 da 2, 1/2 tl), Valentine 12 (3/6, 2/9), Ruzzier 16 (5/6, 1/6, 3/4 tl), Campogrande (0/2 da 3), Bossi (0/1 da 3), Deangeli 2 (1/2, 0/2), Candussi 8 (1/1, 1/5, 3/4 tl). N.e. Obljubech, Paiano, Crnobrnja. All. Christian.

Germani Brescia – Bilan 17 (7/21 da 2, 3/6 tl), Della Valle 9 (1/3, 0/5, 7/7 tl), Ndour 4 (2/4 da 2, 0/2 tl), Ivanovic 2 (1/5, 0/3, 0/1 tl), Rivers 12 (3/4, 2/4), Burnell 12 (5/10 da 2, 2/2 tl), Ferrero, Dowe 9 (3/5, 1/1), Mobio, Cournooh (1/1, 0/3, 2/2 tl). N.e. Tonelli, Pollini. All. Poeta.

NAPOLI BASKET-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 76-84

NAPOLI BASKET-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 76-84 (17-18, 28-41, 51-58)

Napoli Basket – Copeland 3 (0/6, 1/3 da 3), Pangos 11 (1/6, 2/7, 3/5 tl), Tote 5 (2/5, 1/2 tl), Woldetensae 10 (1/2, 2/4, 2/5 tl), Bentil 20 (4/8, 2/8, 6/8 tl); Treier 17 (3/5, 2/4, 5/5 tl), Manning Jr. 2 (1/2, 0/2 da 3), De Nicolao 8 (2/2, 4/4 tl). N.e: Fiodo, Mabor Dut. All. Valli

Unahotels Reggio Emilia – Barford 22 (4/8, 4/5, 2/3 tl), Winston 17 (4/7, 1/5, 6/9 tl), Faye 6 (3/3), Gombauld 10 (2/5, 0/2, 6/6 tl), Vitali (0/2 da 3); Faried 4 (1/4, 2/3 tl), Uglietti 9 (3/3, 1/1, 0/2 tl), Grant 8 (1/2, 1/2, 3/4 tl), Cheatham 8 (2/4, 0/2, 4/6 tl), Gallo (0/1 da 3). N.e.: Fainke, Chillo. All.: Priftis

UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 78-84

UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 78-84 (17-26, 37-47, 58-58)

Umana Reyer Venezia – Moretti (0/1), Ennis 20 (5/6, 2/2, 4/5 tl), Kabengele 15 (3/6, 2/4, 3/6 tl), Parks 10 (3/10, 0/3, 4/5 tl), Wiltjer 9 (1/2, 1/4, 4/4 tl); Casarin 4 (0/1, 1/2, 1/2 tl), Wheatle (0/2, 0/2 da 3), Simms 7 (1/3, 1/1, 2/4 tl), Tessitori 13 (4/6, 5/6 tl). N.e: Janelidze, Lever. All. Spahija

Banco di Sardegna Sassari – Bibbins 19 (1/4, 4/7, 5/7 tl), Halilovic 13 (5/9, 3/5 tl), Fobbs 19 (8/13, 1/3 da 3), Veronesi 3 (1/5 da 3), Bendzius 8 (2/2, 0/2, 4/4 tl), Cappelletti 11 (2/3, 2/4, 1/2 tl), Tambone 3 (0/1, 1/2 da 3), Renfro 4 (2/3, 0/1 da 3), Vincini 4 (1/1, 2/2 tl). N.e. Piredda, Trucchetti, Sokolowski. All. Markovic

VANOLI CREMONA-OPENJOBMETIS VARESE 78-60

Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese 78-60 (17-14, 35-32, 58-40)

Vanoli Cremona: Willis 14 (5/8, 1/8, 1/2 tl), Davis 23 (1/2, 7/11, 0/1 tl), Owens, Conti (0/1, 0/3), Dreznjak 9 (2/2, 1/3, 2/2 tl); Jones 7 (1/1, 1/3, 2/2 tl), Nikolic 13 (4/6, 1/2, 2/3 tl), Zampini 5 (1/1, 0/1, 3/3 tl), Lacey (0/1, 0/2), Poser. N.e. De Martin, Fantoma. All. Cavina.

Openjobmetis Varese: Akobundu-Ehiogu 4 (1/2 da 2, 2/2 tl), Sykes (0/2, 0/4), Hands 11 (2/7, 2/6, 1/2 tl), Johnson 12 (1/3, 2/8, 4/4 tl), Gray 3 (0/1, 1/6); Librizzi 14 (2/4, 2/5, 4/5 tl), Alviti 12 (0/1, 4/6), Tyus 4 (1/3 da 2, 2/2 tl). N.e. Virginio, Reghenzani, N’Guessan, Fall. All. Mandole.