Eurolega: impresa Milano contro il Fenerbahce

La 12a giornata dell’Eurolega sorride all’EA7 Emporio Armani Milano, che all’arena l’Ulker Sports and Event Hall sconfigge 91-85 il Fenerbahce, capolista della competizione.I ragazzi di Messina mantengono il vantaggio leadership per quasi tutta la gara e arrivano fino al +17 nell’ultimo quarto, poi il tentativo di rimonta degli uomini di Jasikevicius. Sei vittorie e sei ko per l’Olimpia, trascinata da Mirotic (29). Fenerbahce sempre primo con nove vittorie e tre ko.

IL TABELLINO

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-91 (19-24, 37-41, 63-66)

Fenerbahce Beko Istanbul – Baldwin IV 19 (6/8, 2/5, 1/1 tl), Hayes-Davis 6 (1/6, 1/2, 1/1 tl), Zagars 16 (2/4, 2/3, 6/8 tl), Colson 9 (0/3, 3/4), Birch 2 (1/2 da 2), Melli (0/2, 0/4), Sertac Sanli 7 (1/1 da 2, 5/7 tl), Mays 3 (0/1, 1/1), Biberovic 15 (3/4, 3/6), Pierre (0/1 da 3), Guduric 8 (3/5, 0/4, 2/2 tl). N.e. Marjanovic. All. Jasikevicius.

EA7 Emporio Armani Milano – Mannion (0/1, 0/2), LeDay 19 (3/6, 2/4, 7/7 tl), Ricci 4 (2/3, 0/1), Shields 9 (3/4, 1/3), Mirotic 29 (6/9, 3/6, 8/11 tl), Dimitrijevic 15 (2/6, 2/3, 5/6 tl), Causeur 5 (1/2, 1/2), Brooks 8 (2/4, 1/5, 1/1 tl), Diop 2 (1/2 da 2), Caruso, Gillespie (0/1 da 2). N.e. Bortolani. All. Messina.