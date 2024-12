Eurolega: bene Milano, Virtus la cura Ivanovic non funziona

Eurolega: l’Olimpia Milano sogna i playoff, Virtus ko nonostante il cambio in panchina

La 14a giornata dell’Eurolega sorride all’Olimpia Milano, che si conferma in grandissima condizione: quinto successo consecutivo (il settimo nelle ultime otto gare) per Messina e i suoi, che regolano l’Asvel Villeurbanne col punteggio di 92-84. L’EA7 aggancia il sesto posto e sogna i playoff, sprofonda invece la Virtus Bologna: dal +10 al ko per 94-87 contro la Stella Rossa, non inizia nel migliore dei modi l’era di Ivanovic.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-LDLC ASVEL VILLEURBANNE 92-84

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-LDLC ASVEL VILLEURBANNE 92-84 (18-20, 41-36, 63-61)

EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 11 (2/4, 2/3, 1/1 tl), LeDay 17 (3/4, 1/5, 8/8 tl), Ricci (0/1 da 3), Shields 8 (0/3, 2/4, 2/2 tl), Mirotic 17 (3/6, 2/5, 5/5 tl), Dimitrijevic 4 (0/3, 0/2, 4/4 tl), Causeur 9 (1/3, 1/2, 4/4 tl), Brooks 14 (1/3, 2/3, 6/7 tl), Diop 8 (2/3 da 2, 4/4 tl), Gillespie 4 (2/2 da 2). N.e. Flaccadori, Caruso. All. Messina.

LDLC ASVEL Villeurbanne – Harrison 5 (2/3 da 2, 1/1 tl), Maledon 24 (6/7, 2/7, 6/7 tl), Sako 4 (2/3 da 2), Roberson 13 (4/6, 1/1, 2/3 tl), Lighty 2 (1/1, 0/2), Lee 7 (1/2, 1/6, 2/2 tl), Kahudi, Lauvergne 19 (8/9, 1/4, 0/1 tl), Ajinca 3 (0/2, 1/2, 0/1 tl), N’Diaye 7 (2/4, 0/2, 3/5 tl), Black (0/2 da 2). N.e. Sissoko. All. Poupet

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO 87-94

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO 87-94 (19-18, 38-44, 63-57)

Virtus Segafredo Bologna – Cordinier 13 (4/8, 1/3, 2/5 tl), Clyburn 19 (4/6, 1/2, 8/8 tl), Shengelia 25 (10/17, 0/5, 5/6 tl), Hackett 2 (1/1 da 2), Zizic 10 (5/6 da 2), Belinelli 3 (1/3, 0/1, 1/1 tl), Pajola 9 (3/4, 1/3), Morgan (0/1, 0/1), Polonara (0/2, 0/2), Diouf 6 (2/3 da 2, 2/3 tl). N.e. Grazulis, Tucker. All. Jakovljevic.

Stella Rossa MeridianBet Belgrado – Miller-McIntyre 3 (0/3, 1/1), Kalinic 8 (1/3, 2/2), Dobric 4 (2/2, 0/2), Daum 3 (0/1, 1/3), Petrusev 20 (6/8, 1/3, 5/5 tl), Canaan 26 (3/4, 4/9, 8/8 tl), Teodosic, Davidovac 3 (1/1, 0/1, 1/1 tl), Mitrovic 21 (9/12 da 2, 3/6 tl), Giedraitis 1 (0/1, 0/1, 1/2 tl), Dos Santos 5 (2/3, 0/1, 1/1 tl). N.e. Plavsic. All. Sfairopoulos.