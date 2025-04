Kyle Walker non tornerà al Manchester City. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’avventura di Walker ai Citizens è terminata a prescindere dalla decisione che il Milan prenderà sul suo riscatto. I rossoneri, che hanno preso in prestito l’ex Tottenham nella finestra di gennaio, vantano un diritto di riscatto da 5 milioni per acquisirlo a titolo definitivo.