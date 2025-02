Udinese, Runjaic:” in campo le gerarchie vanno rispettate”

Kosta Runjaic si gode òa vittoria della sua Udinese (1-0), contro il Lecce , ma l non nasconde il suo disappunto per il comportamento di Lucca sul rigore che ha deciso la partita. “Abbiamo una gerarchia chiara. Thauvin è il nostro rigorista e Lucca ha preso la decisione di calciare in autonomia – ha spiegato il tecnico dell’Udinese che ha subito sostituito l’attaccante dopo il gol -. Non mi è piaciuta la discussione, sono stati a discutere molto tempo, così io ho preso la mia decisione di toglierlo”.