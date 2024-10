Buone noitizie per il tenico Marco Baroni circa il rientro di Manuel Lazzari.Il l’ terzino della Lazio, alle prese con un infortunio muscolare rimediato contro l’Empoli prima della sosta, sta bruciando le tappe e potrebbe già essere a disposizione per la partita contro il Genoa in programma il 27 ottobre . Come riportato dal Corriere dello Sport.