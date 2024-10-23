Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A , designazioni 9a giornata. Inter - Juventus affidata Guida
Serie B :arbitri 10a giornata
Juventus: Perin rinnova fino al 2027

Serie B :arbitri 10a giornata

Ottobre 23, 2024
scritto daRedazione

Ecco le desiganzioni arbitri Serie B 10^ giornata

SPEZIA – BARI     Venerdì 25/10 h. 20.30

ARENA

ROCCA – VIGILE

IV:      DINI

VAR:     FOURNEAU

AVAR:        MUTO 

CESENA – BRESCIA    h. 15.00

BONACINA

DI GIACINTO – MONACO

IV:      GAVINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:       PAGANESSI

COSENZA – JUVE STABIA     h. 15.00

GALIPO’

FONTANI – GIUGGIOLI

IV:       DI FRANCESCO

VAR:      VOLPI

AVAR:       DIONISI

CREMONESE–SALERNITANA    h. 15.00

COSSO

SCARPA M. – EMMANUELE

IV:     MACCORIN

VAR:     MIELE

AVAR:     PEZZUTO

PALERMO – REGGIANA     h. 15.00

MASSIMI

VECCHI – CATALLO

IV:      UBALDI

VAR:     MINELLI

AVAR:     LONGO

CARRARESE – CITTADELLA   h. 17.15

RUTELLA

PRENNA – BIFFI

IV:     PASCULLI

VAR:     GUALTIERI (ON-SITE STADIO DEI MARMI “QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI”)

AVAR:      BARONI (ON-SITE STADIO DEI MARMI “QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI”)

SASSUOLO – MODENA    h. 17.15

PAIRETTO

BAHRI – VOTTA

IV:     LOVISON

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PAGNOTTA

CATANZARO – SUDTIROL     Domenica 27/10 h. 15.00

SANTORO

MASSARA – GALIMBERTI

IV:     VINGO

VAR:      BARONI

AVAR:      DI VUOLO

FROSINONE – PISA     Domenica 27/10 h. 15.00

DI MARCO

YOSHIKAWA – CIPRIANI

IV:      LUONGO

VAR:      NASCA

AVAR:       GARIGLIO

SAMPDORIA – MANTOVA    Domenica 27/10 h. 15.00

CREZZINI

DI IORIO – ARACE

IV:     MUCERA

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       DI MARTINO

Ottobre 23, 2024
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A , designazioni 9a giornata. Inter - Juventus affidata Guida

Ottobre 23, 2024
Articolo successivo

Juventus: Perin rinnova fino al 2027

Ottobre 23, 2024

Recommended for You

Serie B – Pisa e Spezia si confermano in trasferta . Goleada del Sassuolo a Brescia. Risultati 9^ giornata