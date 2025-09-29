Sfondo scuro Sfondo chiaro
Atalanta-Brufes , arbitro il norvegese Eskas
Villareal -Juve , arbitro il rumeno Kovacs . Napoli -Sporting Lisbona l’olandese Makkelie
Milan :Tomori, risentimento all'aduttore

Villareal -Juve , arbitro il rumeno Kovacs . Napoli -Sporting Lisbona l'olandese Makkelie

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione

Sono stati designati i direttori di gara della seconda giornata della fase campionato di Champions League. Juventus e Napoli saranno impegnate mercoledì rispettivamente in trasferta contro il Villarreal e in casa contro lo Sporting. Ad arbitrare i bianconeri sarà il rumeno Istvan Kovacs (ROU) Assistenti: Mihai Marica (ROU) – Ferencz Tunyogi (ROU) Quarto ufficiale: Szabolcs Kovacs (ROU) VAR: Cătălin Popa (ROU) AVAR: Christian Dingert (GER), mentre per gli azzurri ci sarà l’olandese Makkelie,assistenti Steegstra e De Vries, quarto uomo Lindhout, al VAR e AVAR Tomas Kwiatkowski.

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
Atalanta-Brufes , arbitro il norvegese Eskas

Settembre 29, 2025
Milan :Tomori, risentimento all'aduttore

Settembre 29, 2025

