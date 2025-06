Nel secondo turno del Gruppo C del Mondiale per Club i portoghesi vincono 6-0 e salgono a quota 4 punti nel girone. difendono fino al recupero del primo tempo, quando Di Maria sblocca la sfida su rigore. Dopo due ore e mezza di pausa per maltempo, i lusitani dilagano nella ripresa con Pavlidis, Sanches e Barreiro e ancora Di Maria. Il Benfica sale a 4 punti in classifica, in attesa di Bayern Monaco-Boca Juniors. Auckland fermo a 0, con sedici gol subiti in due partite.