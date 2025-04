Flavio Cobolli conquista il primo titolo Atp della sua carriera. Il tennista azzurro si impone sulla terra rossa dell’Open di Bucarest (Atp 250), battendo in finale l’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-4 6-4. . Con questa vittoria, Cobolli diventa l’ottavo campione Atp italiano in attività e regala all’Italia il 100° titolo in singolare a livello ATP nell’Era Open.