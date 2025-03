Milan , Conceiçao:”abbiamo preparato bene la partita”

Il Milan ha battuto il Lecce in rimonta (3-2). Sergio Conceiçao: “Abbiamo avuto più tempo in settimana per preparare la partita e sapevamo i punti forti e deboli del Lecce, l’abbiamo preparata bene – ha commentato il tecnico rossonero al Via del Mare -. Come qualità di gioco e intensità abbiamo creato tanto, abbiamo fatto due gol che sono stati annullati e dopo un tempo eravamo sotto. Nella ripresa non siamo rientrati bene e abbiamo subito il secondo gol, però dopo è venuto fuori il carattere dei giocatori e io ho inserito giocatori offensivi però chiedendo sempre l’equilibrio. Per l’atteggiamento devo fare i complimenti alla squadra, mi è piaciuto molto”.