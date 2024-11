Atp Finals: Sinner batte Medvedev in tre set e vola in semifinale

Jannik Sinner non sbaglia un colpo alle ATP Finals di Torino

Successo dell laltoatesino che si si prende il primato nel girone Nastase grazie al successo ottenuto su Daniil Medvedev per 2-0 (6-3, 6-4). In un match combattuto, soprattutto nel secondo set, l’italiano fa tre su tre nel round robin e resta imbattuto, accedendo in semifinale da favorito numero uno per il torneo.

“Il sorriso ci sta, è stata una bella partita con un’atmosfera incredibile. Per me vuol dire tanto, è stata difficile perché con Daniil ci conosciamo bene. Ho cercato di giocare, ora vediamo dalle semifinali in poi. Il primo obiettivo è raggiunto, vediamo come va sabato. Queste le parole di Sinner al terminedel match.