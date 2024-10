Serie A: Bologna – Milan , possibile rinvio . La Lega non ufficializza

La Lega di serie A non ha ufficializzato ikl rinvio causa maltempo del match della 9^ giornata tra Bologna e Milan e spinge per far sì che l’incontro si possa svolgere regolarmente questo sabato. La prima ipotesi alternativa potrebbe essere quella di giocare il match tra rossoblu e rossoneri a porte chiuse, evitando in questo modo i problemi di viabilità e ordine pubblico che porterebbero i circa 35mila spettatori attesi al Dall’Ara. La seconda possibilità è quella di un match disputato in un campo neutro da determinare nelle prossime ore.