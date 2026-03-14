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Como – Inter, sfida cruciale in Serie A . Le porobabili formazioni
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Como – Inter, sfida cruciale in Serie A . Le porobabili formazioni

Marzo 14, 2026
scritto daRedazione

Sabato 14 marzo 2026, l’Inter ritorna allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, dopo il match Coppa Italia contro il Como terminato nel atch d’andatat 0-0. i larian ospitano i nerazzurri per la 29ª giornata di Serie A. Una partita che mette di fronte la voglia di salvezza dei lombardi e l’ambizione dei nerazzurri di consolidare la corsa alle prime posizioni della classifica.

La squadra allenata da Cristian Chivu punta su solidità difensiva e rapidità in contropiede. In bilico Lautaro Martínez dal primo minuto, oppure in panchina , mentre Davide Frattesi resta una carta a centrocampo.

Il Como di Cesc Fabregas cercherà di sfruttare ripartenze rapide e creatività dei trequartisti per sorprendere la retroguardia dell’Inter.

Probabile formazione Como: modulo 4‑2‑3‑1

  • Butez Smolcic, Ramón, Diego Carlos; Moreno/Vall Addai; Nico Paz, Rodríguez Douvikas o Morata. All. Fabregas

Probabile formazione Inter: modulo 3‑5‑2

  • Sommer Bisseck, Acerbi, Baston Darmian/Dimarco, Sučić, Çalhanoglu, Carlos Augusto Thuram Esposito. All. Chivu
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