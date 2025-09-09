Napoli, tegola Rrahamani

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 9, 2025
scritto daRedazione

Amir Rrahmani mella sfida della sua nazionale (Kosovo) contro la Svizzera , il difensore azzurro ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Una tegola per Antonio Conte, che non potrà averlo a disposizione nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, e quasi certamente neanche per la trasferta di Manchester contro il City che inaugurerà il cammino degli azzurri in Champions League

IL COMUNICATO
SSC Napoli Training Center- Riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato alle 20:45 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una doppia seduta: al mattino gli azzurri hanno effettuato un lavoro di attivazione tecnica, mentre nel pomeriggio si è svolto un allenamento aerobico.

Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all’infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l’esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Settembre 9, 2025
scritto daRedazione
