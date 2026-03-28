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Serie BKT . designazioni 32a giiornata
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Serie BKT . designazioni 32a giiornata

Marzo 28, 2026
scritto daRedazione

CESENA – CATANZARO Sabato 21/03 h 15:00

CALZAVARA

CAVALLINA – RICCI

IV:      TREMOLADA

VAR:  PEZZUTO

AVAR:   GUALTIERI

JUVE STABIA – SPEZIA Sabato 21/03 h 15:00

DI MARCO

CATALLO – BITONTI

IV:      MASSIMI

VAR:   VOLPI

AVAR:    PRENNA

PADOVA – PALERMO Sabato 21/03 h 15:00

MARINELLI

CAPALDO – LAGHEZZA

IV:       RENZI

VAR:  GIUA

AVAR:    DI VUOLO

MONZA – VENEZIA Sabato 21/03 h 17:15

GUIDA

DI GIOIA – CECCON

IV:     DIONISI  

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    COSSO

MODENA – MANTOVA Sabato 21/03 h 19:30

FERRIERI CAPUTI

POLITI – PISTARELLI

IV:      ZANOTTI

VAR:   MASSA

AVAR:    RUTELLA

BARI – CARRARESE h. 15:00

PERENZONI (foto)

GALIMBERTI – RINALDI

IV:     TURRINI

VAR: PRONTERA

AVAR: RUTELLA

EMPOLI – PESCARA h. 15:00

RAPUANO

BELSANTI – LUCIANI

IV:     ANGELILLO

VAR:    CAMPLONE

AVAR:     COSSO

SUDTIROL – FROSINONE h. 15:00

PICCININI

PRETI – EL FILALI

IV:     MAZZONI

VAR:     BARONI

AVAR:      PAGANESSI

SAMPDORIA – AVELLINO h. 17:15

CHIFFI

SCATRAGLI – GARZELLI

IV:       ANDENG TONA MBEI

VAR:     SERRA

AVAR:  NASCA

VIRTUS ENTELLA – REGGIANA h. 19:30

SOZZA

MOKHTAR – CEOLIN

IV:       DI LORETO

VAR:     SANTORO

AVAR:   DIONISI

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